الأردن..موجة باردة مصحوبة برياح شديدة تضرب المملكة اليوم وغدا

تتأثر المملكة الأردنية اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء غائمة جزئيًا وباردة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة خاصة في المرتفعات الجبلية، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر بشمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تتجاوز سرعتها 70 كم/ساعة في بعض المناطق، وتثير الغبار والأتربة في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية قد تنعدم في بعض المناطق الصحراوية.





وتكون الأجواء باردة ليلًا بوجه عام وغائمة جزئيًا، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، تمتد مع الساعات المتأخرة من الليل لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تثير الغبار في المناطق الصحراوية، وتدريجيًا تخف سرعتها ويقل تركيز الغبار في الجو.





وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول زخات المطر، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية وانعدامها أحيانًا على الطرق الخارجية بسبب العواصف الغبارية، ومن شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن تأثير الغبار على مرضى الجهاز التنفسي.



