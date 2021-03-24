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تخفيض 35%.. تعرف على أسعار السلع الغذائية والرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:40 ص
السلع الرمضانية بالمجمعات
السلع الرمضانية بالمجمعات الإستهلاكية
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هاجر إبراهيم
قال محمد كمال، مدير المجمع الاستهلاكي التجارى بأحمد عرابي، إن السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية متوفرة بكميات كبيرة جدا من السكر والأرز والزيت والسمنة والجبن والألبان والمكرونات.


وكشف "كمال"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، عن أسعار السلع الغذائية بالمجمعات، قائلا: "إن الأرز يبدأ بسعر 8 جنيهات والسكر بـ8 جنيهات ونصف والمكرونة 500 جرام بـ4 جنيهات، ونصف كيلو الجبن بـ9 جنيهات ونصف الجنيه".


وأضاف أن المجمع يوجد به الكثير من السلع بجميع أصنافها لجميع الطبقات، لافتا إلى أن ياميش رمضان متوفر بكميات كبيرة جدا، كما أنه يوجد أسعار تقل عن السوق من 20% إلى 35%، مثل كيلو البلح الجاف بـ9 جنيهات والزبيب المصرى يبدأ من 20 جنيها، بالإضافة إلى جوز الهند بـ60 جنيها وقمر الدين السورى يبدأ من 23 جنيها.


فى سياق آخر، كشف محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، تفاصيل طرح سلع رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تبدأ من 15% إلى 35%، قائلا إن الحكومة المصرية فى مثل هذا الوقت من كل عام تتنبأ بما يحدث قبيل شهر رمضان، مشيرا إلى أنه خلال هذا الشهر يحدث سحب كثير للسلع الغذائية، خاصة سلع شهر رمضان.

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