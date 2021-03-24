طريقة جديدة لعمل صفيحة لحم

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل صفيحة لحم بمذاق جديد ونفضل لدي الجميع.
مقادير صفيحة لحم
العجينة:
3 كوب دقيق .
1 كوب ماء دافئ
ربع كوب زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
3 ملعقة كبيرة سكر
3 كوب زبادي
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
الحشو
300 جرام لحم مفروم معصجة
1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ثمرة طماطم مفرومة
ربع كوب صنوبر مقلي
1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
1 ملعقة كبيرة دبس الرمان.
1 ملعقة صغيرة ملح
طريقة تحضير صفيحة لحم
* تخلط مكونات العجينة في العجانة وتترك العجينة حتى تختمر
* ثم تقطع إلى كرات ثم تفرد شكل الصفائح أو حسب الرغبة
* في طاسة على النار يشوح اللحمة المعصجة مع الطماطم والقرفة وتتبل بالملح والفلفل
* يضاف دبس الرمان وتقلب جيدا
* توضع الحشوة على العجينة ثم تدخل العجينة الفرن حتى تمام النضج وتقدم وتزين بالصنوبر