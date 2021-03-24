طريقة جديدة لعمل صفيحة لحم

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل صفيحة لحم بمذاق جديد ونفضل لدي الجميع.

مقادير صفيحة لحم

العجينة:

3 كوب دقيق .

1 كوب ماء دافئ

ربع كوب زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

3 ملعقة كبيرة سكر

3 كوب زبادي

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

الحشو

300 جرام لحم مفروم معصجة

1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ثمرة طماطم مفرومة

ربع كوب صنوبر مقلي

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة كبيرة دبس الرمان.

1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير صفيحة لحم

* تخلط مكونات العجينة في العجانة وتترك العجينة حتى تختمر

* ثم تقطع إلى كرات ثم تفرد شكل الصفائح أو حسب الرغبة

* في طاسة على النار يشوح اللحمة المعصجة مع الطماطم والقرفة وتتبل بالملح والفلفل

* يضاف دبس الرمان وتقلب جيدا

* توضع الحشوة على العجينة ثم تدخل العجينة الفرن حتى تمام النضج وتقدم وتزين بالصنوبر

