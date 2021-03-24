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مرأة

طريقة جديدة لعمل صفيحة لحم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:20 م
طريقة جديدة لعمل
طريقة جديدة لعمل صفيحة لحم
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل صفيحة لحم بمذاق جديد ونفضل لدي الجميع.

مقادير صفيحة لحم

العجينة:
3 كوب دقيق .
1 كوب ماء دافئ
ربع كوب زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
3 ملعقة كبيرة سكر
3 كوب زبادي
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
الحشو
300 جرام لحم مفروم معصجة
1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ثمرة طماطم مفرومة
ربع كوب صنوبر مقلي
1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
1 ملعقة كبيرة دبس الرمان.
1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير صفيحة لحم

*  تخلط مكونات العجينة في العجانة وتترك العجينة حتى تختمر

*  ثم تقطع إلى كرات ثم تفرد شكل الصفائح أو حسب الرغبة

*  في طاسة على النار يشوح اللحمة المعصجة مع الطماطم والقرفة وتتبل بالملح والفلفل

*  يضاف دبس الرمان وتقلب جيدا

*  توضع الحشوة على العجينة ثم تدخل العجينة الفرن حتى تمام النضج وتقدم وتزين بالصنوبر

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