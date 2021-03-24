ضبط سيدة نصبت على المواطنين بزعم توظيف أموالهم بالإسكندرية





تلقت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية ) و (3) آخرين ، بقيام سيدة بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.





أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وعن قيام (سيدة ، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم ، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ، والحصول من الشاكين على مبلغ مالى مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه بالمخالفة للقانون .





كما أشارت التحريات إلى أن المذكورة محبوسة حاليًا بقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية على ذمة إحدى القضايا.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .