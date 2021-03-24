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حوادث

ضبط سيدة نصبت على المواطنين بزعم توظيف أموالهم بالإسكندرية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:58 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .

تلقت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية ) و (3) آخرين ، بقيام سيدة بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

 أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وعن قيام (سيدة ، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم ، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ، والحصول من الشاكين على مبلغ مالى مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه بالمخالفة للقانون .

كما أشارت التحريات إلى أن المذكورة محبوسة حاليًا بقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية على ذمة إحدى القضايا.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
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