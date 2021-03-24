أمير الكويت وولي العهد يعزيان قيادات الإمارات في وفاة حمدان بن راشد

بعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، ببرقيات تعازٍ إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإلى أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

كما بعث الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، برقيات تعاز مماثلة.





شُيع جثمان وزير المالية الإماراتي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، من مسجد زعبيل إلى مثواه الأخير في مقبرة أم هرير بدبي.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تقدم ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المشيعين، وكان بجانبهما الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.





كما شارك في التشييع الشيخ سعيد بن محمد بن راشد والشيخ منصور بن محمد بن راشد، رئيس مجلس دبي الرياضي، وأنجال الفقيد الشيخ راشد والشيخ سعيد والشيخ مكتوم، وكذلك الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش.



