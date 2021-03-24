ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمير الكويت وولي العهد يعزيان قيادات الإمارات في وفاة حمدان بن راشد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:55 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
بعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، ببرقيات تعازٍ إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  وإلى أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة  الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

كما بعث الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، برقيات تعاز مماثلة.

شُيع جثمان وزير المالية الإماراتي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، من مسجد زعبيل إلى مثواه الأخير في مقبرة أم هرير بدبي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تقدم ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المشيعين، وكان بجانبهما الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

كما شارك في التشييع الشيخ سعيد بن محمد بن راشد والشيخ منصور بن محمد بن راشد، رئيس مجلس دبي الرياضي، وأنجال الفقيد الشيخ راشد والشيخ سعيد والشيخ مكتوم، وكذلك الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحف الإماراتية.. إجراء أكثر من 151 ألف فحص ضد كورونا.. إدانة استهداف الحوثيين للمملكة السعودية.. استمرار نظام التعليم عن بعد لمدة 3 أسابيع بسبب كوفيد 19

ملك البحرين يبعث برقية عزاء إلى أمير الكويت

أمير الكويت يعزي خادم الحرمين في وفاة الأميرة طرفة آل سعود

أمير الكويت يعزي الرئيس الهندي في ضحايا الانهيار الجليدي

قادة الإمارات يهنئون أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير

رسالة عاجلة من أمير الكويت لمواطنيه

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. هاني شاكر يناشد الرئيس السيسي بسبب الزمالك.. ومدرب حراس المنتخب يستفز الحضري.. وشوبير يعلن عودة نجم الأهلي

بالأبيض .. عائشة بن أحمد تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

وزير التعليم: لن نعلن نظام وضع وتصحيح الامتحانات لأنها أمور داخلية وحساسة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية ..فيديو

صدمة كبرى في الصباح.. الكشف عن ظهور سلالة جديدة لـ كورونا في بلجيكا

حسام البدرى يحسم مصير مشاركة منتخب مصر في كأس العرب للمنتخبات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سن الـ 75.. إطلالات تبرز أنوثة نادية الجندي

جيب تطرح رانجلر ماجنيتو الكهربائية.. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: تغير حاسة الشم تؤثر على 47% من متعافي فيروس كورونا.. ونصائح للحماية من العاصفة الترابية والوقاية من الأمراض