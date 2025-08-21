رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية يبحث تعزيز التعاون مع اليابان

عقد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع المسئولين اليابانيين، تناولت آفاق التعاون بين الجانبين في مجال الملكية الفكرية.



وذلك في إطار مشاركته في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 9": المنعقد في طوكيو في الفترة من 19 -22 أغسطس الجاري.



والتقى الدكتور هشام عزمي بالسيد هاجيمي كوباياشي، مدير إدارة الملكية الفكرية في منظمة التجارة الخارجية اليابانية JETRO، والوفد المرافق له، حيث تم استعراض التطورات النوعية التي شهدتها مصر في مجال الملكية الفكرية، وفي مقدمتها إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية العام الماضي كأول ثمرة من ثمار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أُطلقت عام 2022.

وقد أكد الطرفان على أهمية توسيع مجالات التعاون بما يخدم تعزيز الابتكار وحماية حقوق المبدعين.

كما اجتمع رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية بالسيد ياسويوكي كاساي، مفوض مكتب براءات الاختراع الياباني، حيث تناول النقاش سبل الاستفادة من الخبرات اليابانية، سواء من خلال تنظيم برامج لبناء القدرات وورش العمل المتخصصة، أو من خلال تبادل الخبرات في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات تسجيل البراءات.

وعقب اللقاء، قام الدكتور عزمي بجولة في مقر مكتب براءات الاختراع الياباني، تفقد خلالها مختلف إداراته واطلع على أنظمة العمل المطبقة، معربًا عن تقديره للتجربة اليابانية الرائدة في هذا المجال، مؤكدا حرصه على توطيد التعاون بما يفتح آفاقًا أوسع أمام مصر في مسيرتها لتعزيز منظومة الملكية الفكرية.

