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ديني

مديرية أوقاف البحر الأحمر توسع حملاتها لنظافة المساجد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:52 م
مديرية أوقاف البحر
مديرية أوقاف البحر الأحمر توسع حملاتها لنظافة المساجد
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محمد صبري عبد الرحيم
تواصل مديرية أوقاف البحر الأحمر اليوم الأربعاء، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .


وأكد مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، أن المساجد بيوت الله (عز وجل) وأحب البقاع إليه سبحانه ، وأن القيام على نظافتها وطهارتها وتعقيمها من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة للحفاظ عليها وحماية لعمارها من البلاء والوباء ، فالإسلام يدعو إلى النظافة والجمال ويرغب فيهما ، فيجب أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها.


من جانبها تواصل مديرية أوقاف كفر الشيخ اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد , مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .


وأكد مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ أن وعي الإنسان بضرورة نظافة المساجد وتعقيمها دليل على حبه لدينه، وحماية للمجتمع من الأمراض  ومن انتشار الوباء،  وأننا لن ندّخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها .


على جانب آخر ينطلق الفوج التاسع للعام المالي2020- 2021م للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية غدا الخميس من مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية ، تحت عنوان : ”التسامح الديني".


ويستضيف المعسكر (48) طالبًا وافدًا من الطلاب الوافدين في الفترة من الخميس 25 / 3 / 2021م حتى السبت 27 / 3/ 2021م ،حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى ترفيهية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة ، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المعسكرات إلى القيام برسالتها التنويرية فيما يتعلق بتصحيح المفاهيم ونشر رسالة الإسلام السمحة ، ومواجهة وتفنيد كل دعاوى التشدد والغلو.
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