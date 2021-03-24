مديرية أوقاف البحر الأحمر توسع حملاتها لنظافة المساجد

تواصل مديرية أوقاف البحر الأحمر اليوم الأربعاء، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .









وأكد مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، أن المساجد بيوت الله (عز وجل) وأحب البقاع إليه سبحانه ، وأن القيام على نظافتها وطهارتها وتعقيمها من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة للحفاظ عليها وحماية لعمارها من البلاء والوباء ، فالإسلام يدعو إلى النظافة والجمال ويرغب فيهما ، فيجب أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها.









من جانبها تواصل مديرية أوقاف كفر الشيخ اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد , مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .









وأكد مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ أن وعي الإنسان بضرورة نظافة المساجد وتعقيمها دليل على حبه لدينه، وحماية للمجتمع من الأمراض ومن انتشار الوباء، وأننا لن ندّخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها .







