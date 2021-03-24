لصالح العمل .. إلغاء ندب 4 قيادات محلية في القليوبية

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم قرارا بإلغاء ندب 4 قيادات محلية بمراكز قليوب والخانكة وشبين القناطر وذلك لصالح العمل والصالح العام.





تضمن القرار إلغاء ندب كل من السيد أبو المجد، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، ومحمد سلهابي محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية ميت حلفا، ونجلاء عوض، نائب سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، وصبرة الأعصر، رئيس الوحدة المحلية لقرية نوى بمركز شبين القناطر.





كما تضمن القرار ندب أحمد سالم، رئيس الوحدة المحلية لقرية بلقس، للقيام بعمل نائب رئيس الوحة المحلية لمركز ومدينة قليوب، ومحمد أبو عرب، مدير دارة البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، رئيسا للوحدة المحلية ببلقس، وحسان عبد العزيز، كبير باحثين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، رئيسا للوحدة المحلية لقرية ميت حلفا.





وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب قد شنت حملة مكبرة للتصدي لمخالفات البناء أسفرت عن إزالة 50 مقبرة أقيمت على الأراضي الزراعية على مساحة 1200 متر مربع تم بناؤها بالمخالفة لقرار حظر المباني في قرى ميت حلفا وسوارس.





وقال مجدي نجاح، رئيس مركز ومدينة قليوب إن الحملة جرت بالتنسيق مع أجهزة الأمن وتمكنت من إزالة المقابر التي قام عدد من المواطنين ببنائها على أرض زراعية.





وأشار إلى أن تنفيذ قرارالهدم جاء بناءا على تعليمات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتم مصادرة معدات البناء وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.





وشدد رئيس المدينة على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، والمتابعة على مدار اليوم والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين.





كما كلف رئيس مدينة قليوب رؤساء الوحدات المحلية بإرسال تقارير يومية عن إقامة مثل هذه المقابر على الأراضي الزراعية، لسرعة تلافيها وإزالتها على وجه السرعة.