ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

تعرف على تاريخ الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:40 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
 الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث، سوف تنقل المومياء الخاصة بهما يوم ٣ إبريل، ضمن ٢٢ مومياء ملكية أخرى من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية. 

وأبرزت وزارة السياحة والآثار في بيان لها معلومات هامة عن تاريخها فى السطور التالية ..

الملكة حتشبسوت هي ابنة الملك تحتمس الأول، وتعد واحدة من أشهر الشخصيات في تاريخ مصر القديمة. تزوجت من أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني، فأصبحت حتشبسوت الوصية على عرش مصر والحاكم الفعلي للبلاد.

حكمت لعدة سنوات نيابة عن ابن زوجها تحتمس الثالث الذي كان صغيرًا عندما اعتلى العرش. 
منعت التقاليد في مصر القديمة المرأة من أن تصبح ملكًا، إلا أن حتشبسوت أكدت أنه باعتبارها ابنة ملك وزوجة آخر، أنها ذات دم ملكي نقي، وسرعان ما أعلنت نفسها ملكًا.

تم العثور على مومياء الملكة حتشبسوت عام ١٩٠٣ في مقبرة (KV 60)، بوادي الملوك بالأقصر.

بدأ الملك تحتمس الثالث عهده كملك بالاسم فقط لكونه صغيرًا جدًا على الحكم عند وفاة والده. لعبت زوجة أبيه حتشبسوت دور الوصي على العرش لعدة سنوات، ثم أعلنت نفسها ملكًا بشكل رسمي، مما أدى إلى انحسار دور تحتمس الثالث في الحكم.

أصبح الملك تحتمس الثالث واحدًا من الملوك المحاربين العظماء في الدولة الحديثة وقام بعد وفاة حتشبسوت بسلسلة من الحملات العسكرية التي عززت موقف مصر، كواحدة من القوى العظمى في العالم القديم. 

وتعتبر معركته الشهيرة في "مجدو" نموذجًا للتخطيط الاستراتيجي العسكري.
 
تم العثور على مومياء الملك تحتمس الثالث في تابوت من خشب الأرز في خبيئة الدير البحري عام ١٨٨١.

تعرف على تاريخ الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث
تعرف على تاريخ الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها رسميا.. مواصفات وأسعار هيونداي أزيرا 2021 بالسعودية

ولادة غير ملكية .. حفيدة ملكة بريطانيا تضع مولودها في الحمام | تفاصيل

في اليوم العالمي له.. تعرف على أهم أعراض السل