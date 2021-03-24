أمسكها من منطقة حساسة.. تفاصيل مثيرة فى واقعة هتك عرض فتاة بمترو أنفاق باب الشعرية

كشفت تحقيقات نيابة الموسكي، برئاسة المستشار احمد المصري، عن مفاجآت فى واقعة قيام شخص بهتك عرض فتاة وقيامه بفعل خادش أثناء صعودها السلالم بمحطة مترو باب الشعرية بصحبة خطيبها.





حيث كشفت تحقيقات المستشار محمد الماوي، وكيل النائب العام، ان المتهم أكد فى أقواله أنه أثناء صعوده للسلالم تعثرت قدمه وسقط ارضا واثناء ذلك تمسك بالفتاة التى كانت امامه دون قصد.





وامام تضييق الخناق على المتهم أثناء التحقيقات ومواجهته بأقوال المجني عليه الضحية، تبين أنها كانت ترتدي حقيبة ظهر مما يعوق المتهم على الامساك بمؤخرتها دون قصد، وأنه قام بذلك بارادته بعكس ما قال، وان المسافة بينه وبين الفتاة لا تتعدى نصف متر فقط مما يؤكد استحالة حدوث ما يقوله.





وأكدت تحقيقات النيابة بان المتهم فور قيامه بفعلته سار بحوار الفتاة ولم يتفوه بشىء او يعتذر لها عن ذلك وذلك يدل على إنه كان قاصد على القيام بفعلته.





واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليه التى أكدت على قيام المتهم بالإمساك بمؤخرتها عن عمد، بعكس ما يقول بان ذك دون قصد، وان المتهم سار بجوار دون اعتذار وعمل نفسه مش واخد باله على حد قولها، وانها عندما صرخت تجمع الناس حولها بصحبة خطيبها الذى امسك به وسلمه لشرطة قسم خامس المترو التى بدورها القت القبض عليه على الفور.





ووكشفت تحقيقات النيابة بان تحريات شرطة النقل والمواصلات اثبتت صحة الواقعة بقيام المتهم بهتك عرض الفتاة وإمساكه بمؤخرتها عن قصد بهدف التحرش بها لاشباع رغبته المحرمة.





وكانت قد ألقت قسم شرطة خامس مترو الأنفاق، القبض على احد الأشخاص لقيامه بهتك عرض فتاة أثناء صعودها السلالم بمحطة مترو باب الشعرية بصحبة خطيبها.





بداية الواقعة عندما كانت فتاة بمحطة مترو باب الشعرية بصحبة خطيبها وأثناء صعودها لسلالم المترو وراء خطيبها بهدف القيام بشراء بعض تجهيزات شقة الزوجية الخاصة بهما، فوجئت بقيام شخص خلفها يمسكها من مؤخرتها، وعند فعل ذلك صرخت بالمحطة ليلتفت لها خطيبها واخبرته بما حدث على الفور تم الامساك به من قبله وبعض المواطنين.





وعقب ذلك حاول خطيب الفتاة التعدي على المتهم إلا أن الناس أخبرته بعدم فعل ذلك وتسليمه لقوات الشرطة المتواجدة بمحطة المترو، وعنده تم تسليمه للشرطة التى بدأت فى استجوابه انكر الاتهامات الموجهة اليه.





وحرر أفراد قسم شرطة خامس المترو محضرا بالواقعة رقم 4181 لسنة 2021 جنح الموسكي، واخطرت النيابة للتحقيق.



