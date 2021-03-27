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طلب إحاطة لوزير النقل.. تنسيقية شباب الأحزاب: مشاهد حادث قطار سوهاج مؤلمة

السبت 27/مارس/2021 - 01:51 ص
صدى البلد
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شيرين عادل
تقدم عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب، بالتعازى لأبناء الشعب المصرى واهالى سوهاج بشأن حادثة اصطدام القطار داعيأ الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويتم شفاء المصابين.  

وأوضح "درويش"، خلال تقديمه حلقة برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن  مشاهد تصادم قطارى سوهاج محزنة ومؤلمة للغاية ويجب على الجميع تحمل المسئولية بشأن هذا الحادث ، لافتأ إلى أنه تقدم ب طلب إحاطة لوزير النقل بشأن الوقوف على حادثة قطارى سوهاج .

وأكد أن الشارع المصرى يتوقف كثيرأ اليوم ومراقبة مجلس النواب بشأن محاسبة المسئولين بواقعة قطارى سوهاج ، مثمنأ بيان الرئيس عبد الفتاح السيسى بشان تأكيده على محاسبة المقصرين فى واقعة اصطدام قطارى سوهاج .

وتابع أن النواب هم صوت الشعب وسيتوقفون طويلأ أمام وتشكيل لجنة تحاسب المقصرين ليستشعر المواطنين بوجود نواب ينقلون أصواتهم ، لافتأ إلى أن مصر تعيش خلال اليومين الماضيين وضع استثنائى سواء فى قناة السويس ، أو حادثة اصطدام قطار سوهاج . 
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