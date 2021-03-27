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مرأة

من بينها علاج حصوات الكلى.. فوائد صحية مذهلة لتناول مغلي البقدونس

السبت 27/مارس/2021 - 12:01 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
مغلي البقدونس من المشروبات الصحية  المصنوع عن طريق نقع البقدونس الطازج أو المجفف في كوب من الماء الساخن ، ويمكن أن يوفر العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الضرورية للصحة.

بالإضافة إلى ذلك يعتبر مغلي البقدونس سهل التحضير  وإضافة رائعة لنظام غذائي صحي.

وكشف موقع healthline،  عن أبرز الفوائد الصحية التي تجعلك تتناول مغلي البقدونس  باستمرار على النحو التالي:

-يوفر مغلي  البقدونس العديد من مضادات الأكسدة  والتي قد تساعد في منع تلف الخلايا التي تسببها الجذور الحرة والحماية من الأمراض المزمنة.
-قد يساعد البقدونس في زيادة التبول وتقليل إفراز الكالسيوم وزيادة حموضة البول للمساعدة في علاج حصوات الكلى.
-شاي البقدونس غني بفيتامين C ، وهو ضروري لوظيفة المناعة  وتخليق الكولاجين ، والتئام الجروح ، وامتصاص العناصر الغذائية ، وتكوين العظام.
-يحتوي مغلي البقدونس على مركبات ثبت أنها تقلل من نمو الخلايا السرطانية 
-من المشروبات التي تحتوي على مركبات قد تؤثر على إنتاج الإستروجين،  قد يساعد أيضًا في تحفيز تدفق الدورة الشهرية 
-تظهر بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن البقدونس يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدعم السيطرة على نسبة السكر في الدم .

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