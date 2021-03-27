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تكنولوجيا

خبراء الأمن يحذرون من برنامج تجسس جديد يضرب أندرويد

السبت 27/مارس/2021 - 12:01 م
برنامج تجسس
برنامج تجسس
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شيماء عبد المنعم
أفاد تقرير صادر عن موقع "techcrunch" التقني، بأن هناك برنامج ضار جديد يعمل بقوة على نظام التشغيل أندرويد يسرق البيانات خلسة من جهاز أجهزة المستخدمين وإرسالها إلى خوادم المشغل.

وعثر الفريق الأمنى بشركة Zimperium، على برنامج خبيث جديد على نظام التشغيل أندرويد يدعى System Update، يتخفى في شكل تحديث مهم للنظام، كما يتيح للمتسلل التحكم بشكل كامل في جهاز الضحية من أجل سرقة بياناته.


وأشار باحثو الأمن في شركة أمان الهاتف المحمول، إلى أن البرنامج الضار تم العثور عليها مجمعة في تطبيق System Update، الذي يتطلب تثبيته خارج متجر تطبيقات أندرويد "بلاي"، وبعد قيام المستخدم بتثبته على هاتفه، يتخفى التطبيق داخل الجهاز حتي لايتم اكتشافه، ويبدأ عمله الضار بسحب بيانات الضحية خلسة وإرسالها إلى خوادم المتسلل.

وقالت شركة الأمن Zimperium، التي اكتشفت التطبيق الضار: "إنه بعد تثبيت الضحية للتطبيق الضار، يتصل البرنامج الضار بخادم يدعى Firebase الخاص بالمشغل، والذي يستخدمه الهاكر للتحكم عن بعد في الجهاز".

ووفقا لشركة أمان الهاتف المحمول، فأن البرنامج يمكنه التجسس على هاتف المستخدم وسرقة الرسائل وجهات الاتصال وتفاصيل الجهاز والإشارات المرجعية للمتصفح وسجل البحث وتسجيل المكالمات والصوت المحيط من الميكروفون والتقاط الصور باستخدام كاميرات الهاتف، إلى جانب تعقب موقع الضحية الفعلى، والبحث عن الملفات والمستندات، وانتزاع البيانات المنسوخة من حافظة الجهاز.

وقال شريدهار ميتال، الرئيس التنفيذي لشركة Zimperium: "إن البرنامج الضار كان على الأرجح جزءًا من هجوم يستهدف هواتف أندرويد، وهو يعد من البرامج الأكثر تطورا الذي رأيناه، وليس من المعروف من صنع البرنامج الضار أو من يتحكم به".
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