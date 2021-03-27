بعد انتهاء الأوفر برايس.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر

أعلنت شركة شيفروليه من خلال وكيلها المحلى المصرى عن طرح طرازها كابتيفا موديل 2021 متعددة الاستخدامات SUV-C ، فى الأسواق بشهر سبتمبر العام الماضى، ومنذ ذلك الحين ارتفعت أسعارها رسميا قرابة 10 آلاف جنيه، بالاضافة إلى زيادات الأوفر برايس الأخيرة.





ولكن قام وكيل شيفروليه فى مصر الاسبوع الماضى بإقرار زيادة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على أسعار طرازها كابتيفا موديل 2021 لتصبح باجمالى زيادة 10 آلاف جنيه ، مما اجبر التجار على انهاء حالة زيادة الاسعار بالاوفر برايس .





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قد طرحت طرازها كابتيفا موديل 2021 ، باربع فئات سعرية مختلفة داخل السوق المصرى من بينها الفئة الأولى LS، و الفئة الثانية LT ، و الفئة الثالثة Premmiere H/L سعة 5 مقاعد و الفئة الرابعة Premmiere T/L سعة 7 مقاعد . وكانت الشركة





قوة شيفروليه كابتيفا

وتستمد السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 حصان ، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع CVT ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





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تجهيزات شيفروليه كابتيفا

وتحتوى السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 ، على بعض التجهيزات الخارجية مثل مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومصابيح خلفية منفصلة .





اما عن المقصورة الداخلية للسيارة كابتيفا موديل 2021 ، فتحتوى على مقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، وفرش قماش، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وفتحة سقف، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصة طي المقاعد، بالاضافة الى النظام الترفيهي الذى يضم 4 مكبرات صوتية، وUSB، وبلوتوث .





اما الفئة الثانية من شيفروليه كابتيفا 2021 ، فتحتوى على فرش المقاعد من الجلد، ومكيف هواء مدعم بشاشة ديجيتال، وزر تشغيل المحرك/ إيقاف، النظام الترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية بجانب بلوتوث وUSB، وفتحة سقف كهربائية .





وسائل امان شيفروليه كابتيفا

اما عن وسائل الامان للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 ، فتضم نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية .





اما الفئة الثالثة فتضم وسائد هوائية جانبية، وفرامل إلكترونية في المقاعد الخلفية، وحساسات ركن أمامية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تعلق خلفي منفصل .





اسعار شيفروليه كابتيفا

وتاتى اسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 بعد انتهاء حالة الاوفر برايس الخيرة ، كالتالى :

- الفئة الاولى LS بسعر 335 الف جنيه

- الفئة الثانية LT بسعر 360 الف جنيه

- الفئة الثالثة H/L Premmiere 5 Seats بسعر 380 الف جنيه

- الفئة الرابعة T/L Premmiere 7 Seats بسعر 400 الف جنيه