بعد وصوله لـ135 مباراة دولية .. مودرتش يحقق رقما قياسيا

حقق المنتخب الكرواتي فوزا هاما على ضيفه القبرصي، في مباراة الجولة الثانية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم، بهدفا دون رد.





وبذلك يرفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الثامنة رفقة سلوفينيا، وخلف منتخب روسيا المتصدر، ويحتل منتخب قبرص المركز الخامس بنقطة.



سجل وصيف كأس العالم هدف الانتصار الثمين عند الدقيقة الـ 40 عن طريق لاعب وسط أتالانتا الإيطالي ماريو بازاليتش.









وبدأ لوكا مودريتش مسيرته مع منتخب كرواتيا في الأول من مارس عام 2006 خلال مواجهة ودية أمام منتخب الأرجنتين، نجح خلالها اللاعب في المشاركة في فوز فريقه بهدف نظيف.

وشهدت المباراة مشاركة قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش ليرفع رصيده إلى 135 مباراة دولية وينفرد بالرقم القياسي كأكثر لاعب تمثيلًا لمنتخب بلاده متفوقًا على داريو سرنا.