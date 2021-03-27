ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد وصوله لـ135 مباراة دولية .. مودرتش يحقق رقما قياسيا

السبت 27/مارس/2021 - 10:23 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق المنتخب الكرواتي فوزا هاما على ضيفه القبرصي، في مباراة الجولة الثانية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم، بهدفا دون رد.

وبذلك يرفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الثامنة رفقة سلوفينيا، وخلف منتخب روسيا المتصدر، ويحتل منتخب قبرص المركز الخامس بنقطة.

سجل وصيف كأس العالم هدف الانتصار الثمين عند الدقيقة الـ 40 عن طريق لاعب وسط أتالانتا الإيطالي ماريو بازاليتش.

وشهدت المباراة مشاركة قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش ليرفع رصيده إلى 135 مباراة دولية وينفرد بالرقم القياسي كأكثر لاعب تمثيلًا لمنتخب بلاده متفوقًا على داريو سرنا.

وبدأ لوكا مودريتش مسيرته مع منتخب كرواتيا في الأول من مارس عام 2006 خلال مواجهة ودية أمام منتخب الأرجنتين، نجح خلالها اللاعب في المشاركة في فوز فريقه بهدف نظيف.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

نتائج إيجابية.. رئيس قناة السويس عن السفينة الجانحة: تشغيل المحرك والدفة بكامل طاقتها

بالسعودية.. بشري سارة تزفها الصحة بشأن لقاح كورونا

خطأ قاتل .. كواليس وأسباب سقوط عقار جسر السويس

لمربي القطط .. احذر تصيبك بهذا المرض

سلوى محمد علي تتعرض لموقف غريب في طائرة سفرها لـ الأقصر

هل لعنة الفراعنة سبب الحوادث الأخيرة في مصر؟ زاهي حواس يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا

رانيا يوسف تخطف الأنظار بجانب سيارة صفراء خارقة| صور