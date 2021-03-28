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اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم بالبنك الأهلي المصري

الأحد 28/مارس/2021 - 10:24 ص
صدى البلد
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه خلال  التعاملات اليوم، الاحد الموافق 28 مارس 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري :

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.67 جنيه، والبيع 15.77 جنيه.

‏كما سجل اليورو للشراء 18.4342 جنيه، والبيع 18.6149 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء  21.5149جنيه ، البيع 21.7815 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.4247 جنيه، والبيع 12.5557 جنيه.

‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.479 جنيه، والبيع 2.5033 جنيه.

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8098 جنيه، والبيع 1.8417 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8088 جنيه، والبيع 1.827 جنيه.
وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 16.6401 جنيه، والبيع 16.807جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.2662 جنيه، والبيع 14.4493 جنيه.

سجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.87 جنيه، والبيع 12.0546 جنيه.

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