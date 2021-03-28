أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم بالبنك الأهلي المصري

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه خلال التعاملات اليوم، الاحد الموافق 28 مارس 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري :
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.67 جنيه، والبيع 15.77 جنيه.
كما سجل اليورو للشراء 18.4342 جنيه، والبيع 18.6149 جنيه.
وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.5149جنيه ، البيع 21.7815 جنيه.
فيما سجل الدولار الكندى للشراء 12.4247 جنيه، والبيع 12.5557 جنيه.
سجل الكرون الدانمركى للشراء 2.479 جنيه، والبيع 2.5033 جنيه.
وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8098 جنيه، والبيع 1.8417 جنيه.
كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8088 جنيه، والبيع 1.827 جنيه.
وسجل الفرنك السويسرى للشراء 16.6401 جنيه، والبيع 16.807جنيه.
سجل الين اليابانى للشراء 14.2662 جنيه، والبيع 14.4493 جنيه.
سجل الدولار الأسترالى للشراء 11.87 جنيه، والبيع 12.0546 جنيه.