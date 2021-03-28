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رياضة

مساعد يورجن كلوب لـ صدى البلد: أرحب بالعمل في الأهلي أو الزمالك

الأحد 28/مارس/2021 - 10:43 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
رحب الدنماركي توماس جرونيمارك، المدرب المساعد لـ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالعمل في الأهلي أو الزمالك، حال تلقيه عروضا خلال الفترة المقبلة.

وقال توماس جرونيمارك: "انضممت إلى ليفربول في يوليو عام 2018 بطلب من يورجن كلوب، لتدريب الفريق على كيفية استغلال رميات التماس، وساعدت في ارتقاء الفريق من المركز الـ 16 في الدوري الإنجليزي في كيفية استغلال رميات التماس إلى المركز الأول".

وأضاف: "لست متواجدا مع ليفربول بشكل دائم، أعمل في 5 فرق أخرى (أياكس أمستردام  الهولندي - لايبزيج الألماني - أتلانتا  الأمريكي- جينت البلجيكي - ميتييلاند الدنماركي".

وتابع: "ليس لدي مشكلة في العمل في مصر وتدريب الأهلي أو الزمالك، حال تلقيت عروضا خلال الفترة القادمة".

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 46 نقطة.
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