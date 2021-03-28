شيء لا يصدق.. نجيب ساويرس يعلق على مشهد انتحار فتاة بسيارتها على طريق الجلالة

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قيام فتاة بقيادة سيارتها بطريقة انتحارية على طريق الجلالة الصحراوي في الاتجاه المعاكس ما أدى الى مصرعها وتفحمها بالسيارة.







وغرد ساويرس قائلا: "مشهد انتحاري لفتاة صغيرة يقال إن أهلها توفوا في حادث سيارة، قادت سيارتها في عكس الطريق فى الجلالة.. إلى الاصطدام والموت ... شيء لا يصدق".







وتداول عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة وهى تقود سيارة بسرعة جنونية على طريق الجلالة الصحراوي.







وظهرت الفتاه وهى تقود السيارة بأقصى سرعة لها في الاتجاه المعاكس للطريق ما أدى الى اصطدامها بسيارة نقل كبيرة اسفرت عن اشتعال السيارة بالفتاة بعد انقلابها.







وكان أحد الأشخاص على الاتجاه المعاكس للطريق قام بتصوير المحاولة الجنونية التي تشبه الانتحار، الا ان السيارة كانت قد اصطدمت قبل أن يستدل على رقمها .

