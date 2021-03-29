عقب ارتفاعها بمقدار جنيهين.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

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في مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 29-3-2021، بعد أن شهدت ارتفاع أول تعاملات الاسبوع بمقدار جنيهين على مستوى أعيرة المعدن الأصفر .



وصل أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأكبر فئة في أعيرة الذهب نحو 873 جنيها.





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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 764 جنيها .





بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب ما يقرب من 655 جنيها .







وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 509 جنيهات.





وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6112 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.16 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 873.143 ألف جنيه.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.