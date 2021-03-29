مكياج صاخب .. منة فضالي تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير





و لفتت منة فضالي الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة و غير تقليدية، حيث ارتدت تنورة باللون الأبيض مطبوع عليها بعض العبارات باللغة العربية، ونسقت معها بلوزة باللون الأسود أتسمت بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.





وتزينت منة فضالي في الصور بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها وصورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها القصير المموج، ووضعت ميكاجًا صاخبًا مرتكزًا على طلاء شفاه باللون الأحمر، ما كشف عن جمالها.





حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.