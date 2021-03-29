أحمد دياب يشيد بجهود تعويم السفينة البنمية : قناة السويس أهم الممرات الملاحية عالميا

أشاد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، متمثلة فى رجال هيئة قناة السويس، من أجل تعويم السفينة البنمية الجانجة، ومواصلة العمل ليل نهار منذ بدء الأزمة وحتى الساعات القليلة الماضية، مما يؤكد عزيمة هؤلاء الأبطال على انتهاء الأمر وعودة الأمور لنصابها الطبيعي.





وأوضح دياب، أن الأزمة حظيت باهتمام كبير من كافة هيئات ومؤسسات الدولة المصرية، بداية من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع لحظة بلحظة الجهود المبذولة، وهذا وفقا لتصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وكافة المسئولين فى الدولة، وهو ما يؤكد ويعكس أهمية الممر الملاحى العالمى.



