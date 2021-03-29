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برلمان

أحمد دياب يشيد بجهود تعويم السفينة البنمية : قناة السويس أهم الممرات الملاحية عالميا

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:01 م
النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ
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محمد الشعراوي
أشاد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، متمثلة فى رجال هيئة قناة السويس، من أجل تعويم السفينة البنمية الجانجة، ومواصلة العمل ليل نهار منذ بدء الأزمة وحتى الساعات القليلة الماضية، مما يؤكد عزيمة هؤلاء الأبطال على انتهاء الأمر وعودة الأمور لنصابها الطبيعي.

وأوضح دياب، أن الأزمة حظيت باهتمام كبير من كافة هيئات ومؤسسات الدولة المصرية، بداية من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع لحظة بلحظة الجهود المبذولة، وهذا وفقا لتصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وكافة المسئولين فى الدولة، وهو ما يؤكد ويعكس أهمية الممر الملاحى العالمى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قناة السويس ستظل هى أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، وأكثرها أمانا، منوها إلى أن هذه الأزمة أكدت بما لا يدع مجال للشك فى صحة ذلك، وأن من يحاول التشكيك فى ذلك ينظر إلى حركة التجارة العالمية خلال الأيام القليلة السابقة وكيف تأثرت بهذه الأزمة الطارئة.
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