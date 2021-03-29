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أخبار البلد

أسست أول دار للفتيات بالقاهرة..القومى للمرأة يشيد بتكريم مارى لويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:53 م
صدى البلد
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أمل مجدى
قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه خالص التهاني الى مصممة الأزياء العالمية ماري لويس عضوة المجلس لتكريمها  ضمن  فعاليات منتدى المرأة العربية والمسئولية المجتمعية في نسخته الثالثة "دورة يسريه لوزا"، والذي نظمه المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، تحت رعاية جامعة الدول العربية ، وذلك لجهودها الكبيرة في خدمة العديد من القضايا الوطنية.

و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها لحصول  مارى لويس على هذة الجائزة الكبيرة ، مؤكدة انها رائدة فى خدمة قضايا المرأة بالمجتمع ومن ابرز أعمالها تأسيس أول دار للفتيات بالقاهرة الكبرى ، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح.
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