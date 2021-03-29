أسست أول دار للفتيات بالقاهرة..القومى للمرأة يشيد بتكريم مارى لويس

قدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه خالص التهاني الى مصممة الأزياء العالمية ماري لويس عضوة المجلس لتكريمها ضمن فعاليات منتدى المرأة العربية والمسئولية المجتمعية في نسخته الثالثة "دورة يسريه لوزا"، والذي نظمه المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، تحت رعاية جامعة الدول العربية ، وذلك لجهودها الكبيرة في خدمة العديد من القضايا الوطنية.



