3 نصائح لتجنب زيادة الوزن مع تقدمك في العمر

1. استهلاك الأطعمة الغنية بالفلافونويد

بروكلي





2. ابق نشيطا بدنيا

3. قل "لا" للوجبات الغذائية





حيل سريعه تساعدك على التخلص من الوزن الزائد مع التقدم فى العمر فهى تجعلك تشعرين بالصحة والنشاط إليك ابرز تلك الحيل وفقا لموقع برايت سايداكتشف العلماء أن زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالفلافونويد يرتبط بالحفاظ على الوزن وله تأثير إيجابي على عملية إنقاص الوزن.الاطعمة التي قد تساعدك على إنقاص الوزن هي:التوت البريفراولةالكرزالعنبالتوت البريشايتفاحبصلالكراثسيكون لإدراج هذه الأطعمة في خطة نظامك الغذائي تأثير إيجابي على صحتك العامة.لا تنس أن التمثيل الغذائي لدينا يتباطأ مع تقدمنا ​​في السن ، ونتيجة لذلك ، نتراكم الدهون لتجنب زيادة الوزن ، حافظ على نشاطك. أفضل طريقة للقيام بذلك هي القيام بتمارين بدنية منخفضة الخطورة بشكل منتظم.بالإضافة إلى ذلك ، فإن التمرين سيساعد عضلاتك ومفاصلك على البقاء قوية وشابة وحتى تأخير عملية الشيخوخة قليلًا.انتبه! أظهرت الدراسات الحديثة أن جلسة التمرين لمدة 10 دقائق التي يتم إجراؤها 3 مرات في اليوم فعالة مثل 30 دقيقة من النشاط البدني المستمر.يمكن للوجبات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية أن تقلل من معدل التمثيل الغذائي للأبد. عندما لا تحصل على سعرات حرارية كافية ، يحاول جسمك الحفاظ على كل طاقته ، ونتيجة لذلك ، فإنه يوفر السعرات الحرارية. إذا لجأت إلى تلك الحميات القاسية بشكل متكرر ، فلن يعود معدل الأيض إلى طبيعته أبدًا.لاحظ أيضًا أن اتباع نظام غذائي يحتوي على 1200 سعرة حرارية (وأقل) سيساعدك على إنقاص الوزن ، لكن الوزن الذي تفقده هو أنسجة العضلات وليس الدهون. وبما أن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون ، فإن فقدان الأنسجة العضلية سيجعل من الصعب عليك الحفاظ على وزنك.