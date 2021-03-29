ناشطة بوليفية تفتح النار على "بلينكين" وتفضح سجل العنصرية الأمريكية

انتقدت المتحدثة باسم السكان الأصليين في بوليفيا، تصريحات مسئول أمريكي كبير؛ دعا إلى إطلاق سراح سجين سياسي مزعوم متورط في انقلاب سياسي، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات، تم الكشف عنه الأسبوع الجاري.
وانتقدت "ميريام أمانكاي كولكي"، المتحدثة باسم حركة "بارتولينا سيسا" للمقاومة في المملكة المتحدة، بيان وزير الخارجية الأمريكي "أنطوني بلينكين"؛ الذي حث حكومة لويس أرس على إطلاق سراح الرئيسة المؤقتة للحكومة الانقلابية، جانين أنيز، ووضحت تاريخ بوليفيا الطويل مع الأنظمة المدعومة من الولايات المتحدة في البلد.
وأعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها من اقتحام المتظاهرين اليمينيين لمبنى الكابيتول الأمريكي في أوائل يناير، لكنها شجعت "نفس النشاط بالضبط" في أمريكا اللاتينية ضد الحكومات التي اختلفت مع عقيدة مونرو لواشنطن ، "تعاملنا مثل الفناء الخلفي للعم سام"، وفقا لما قالته كولكي في تصريح.
وقالت "إذا أردنا إمدادات لا نهاية لها من النفاق السياسي ، فكل ما يتطلبه الأمر هو وزارة الخارجية الأمريكية".
وزعم بلينكين أن لاباز "قامت بتسييس نظامها القانوني" لكن المبعوث فشل في إدانة القوات شبه العسكرية والشرطة والمسؤولين العسكريين المتورطين في "عملية تعسفية وغير قانونية لسحق حكومة بوليفية منتخبة ديمقراطيًا"، على حد قولها.
وقالت في بيانها "أطيح بإيفو موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين تم انتخاب حكومته ديمقراطيًا، وتلقى تهديدات بالقتل".
وأوضحت كولكي أن الحكومة الانقلابية لجينين أنيز نشرت "لصوص ومحرقي عمد وجلادين" مدعومين "بأذرع مفتوحة" من قبل حكومة الولايات المتحدة.
وتسائلت: "هل هم خائفون من أن تنكشف الصفقات القذرة لوكالاتهم الاستخباراتية ، كما حدث في تشيلي والأرجنتين وكل شبكة ما كانت عملية كوندور؟ على الأقل هم متسقون في إيمانهم بالإفلات من العقاب".
وأضافت أن دكتاتورية أنيز قتلت 37 من السكان الأصليين وجرحت 800 وسجنت آلاف الرجال والنساء "بعد تعذيبهم".
وقالت إن حكومة الانقلاب كانت "مثل العيش في ظل حكم البوليفي كلو كلوكس كلان (KKK) أو نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".
وأضافت أن انتهاكات حقوق الإنسان تشبه تلك التي تحدث في الولايات المتحدة "حيث تقتل شرطتها الأمريكيين من أصل أفريقي في موجة متزايدة من العنصرية والتمييز وتفوق البيض".
وتابعت أن "المشكلة بالنسبة لـ بلينكين هي أنهم يفعلون ذلك مع" أصدقائه الجيدين، ربما بعد ذلك يجب أن ينضم إلى "أصدقائه الحقيقيين" في الميليشيات اليمينية التي صعدت درجات السلم في مبنى الكابيتول ".
كما انتقدت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في دعمها "الرجعيين الحقراء" في أمريكا اللاتينية ، أي بعد توفير طرق هروب لمجرمي الحرب النازيين بعد الحرب العالمية الثانية ، والمعروفة باسم "خطوط الجرذ".
كلاوس باربي ، أو "جزار ليون" ، تم إرساله "صراحة" إلى بوليفيا وأصبح لاحقًا مستشارًا لهوجو بانزر ولويس جارسيا ميزا.
وتابعت "إذن، ما هي الأخلاق التي يمتلكونها لرغبتهم في إعطائنا دروسًا حول كيفية حكم بلدنا، عندما يكونون ماهرين في التدخل في الشؤون الداخلية، وغزو البلدان، وزرع الجوع والموت والدمار".
وكان البوليفيون يطالبون بالعدالة لضحايا حكومة الانقلاب السابقة في أنيز ، مع العديد من "القتلى والجرحى والسجناء والمختفين".
وقالت إنه تم استدعاء بلينكين للتعاطف مع هؤلاء الضحايا من إدارة الانقلاب السابقة ، الذين أرادوا "القضاء على السكان الأصليين" بشكل مشابه لـ KKK.
وأضافت أن البوليفيين استعادوا الديمقراطية في أكتوبر من العام الماضي وسوف "يدافعون عن حقوقنا الديمقراطية وحرية التعبير ومواردنا الطبيعية" ضد القوى النيوليبرالية التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد وإعادة تثبيت الديكتاتوريات.
واختتمت السيدة كولكيه قائلة: "كفى تدخلًا إمبرياليًا! بوليفيا ليست مستعمرة!
وتأتي هذه الأخبار بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي وأساقفة بوليفيا كاثوليك والعديد من الجماعات الحقوقية الذين طرحوا أسئلة جادة علانية بشأن شرعية هذه الاعتقالات ... انتهاكات واضحة للإجراءات القانونية في إعدامهم ، والطبيعة المسيسة للغاية لملاحقة الحكومة البوليفية.