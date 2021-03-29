ناشطة بوليفية تفتح النار على "بلينكين" وتفضح سجل العنصرية الأمريكية

انتقدت المتحدثة باسم السكان الأصليين في بوليفيا، تصريحات مسئول أمريكي كبير؛ دعا إلى إطلاق سراح سجين سياسي مزعوم متورط في انقلاب سياسي، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات، تم الكشف عنه الأسبوع الجاري.





وانتقدت "ميريام أمانكاي كولكي"، المتحدثة باسم حركة "بارتولينا سيسا" للمقاومة في المملكة المتحدة، بيان وزير الخارجية الأمريكي "أنطوني بلينكين"؛ الذي حث حكومة لويس أرس على إطلاق سراح الرئيسة المؤقتة للحكومة الانقلابية، جانين أنيز، ووضحت تاريخ بوليفيا الطويل مع الأنظمة المدعومة من الولايات المتحدة في البلد.





وأعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها من اقتحام المتظاهرين اليمينيين لمبنى الكابيتول الأمريكي في أوائل يناير، لكنها شجعت "نفس النشاط بالضبط" في أمريكا اللاتينية ضد الحكومات التي اختلفت مع عقيدة مونرو لواشنطن ، "تعاملنا مثل الفناء الخلفي للعم سام"، وفقا لما قالته كولكي في تصريح.





وقالت "إذا أردنا إمدادات لا نهاية لها من النفاق السياسي ، فكل ما يتطلبه الأمر هو وزارة الخارجية الأمريكية".

وزعم بلينكين أن لاباز "قامت بتسييس نظامها القانوني" لكن المبعوث فشل في إدانة القوات شبه العسكرية والشرطة والمسؤولين العسكريين المتورطين في "عملية تعسفية وغير قانونية لسحق حكومة بوليفية منتخبة ديمقراطيًا"، على حد قولها.

وقالت في بيانها "أطيح بإيفو موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين تم انتخاب حكومته ديمقراطيًا، وتلقى تهديدات بالقتل".

وأوضحت كولكي أن الحكومة الانقلابية لجينين أنيز نشرت "لصوص ومحرقي عمد وجلادين" مدعومين "بأذرع مفتوحة" من قبل حكومة الولايات المتحدة.



