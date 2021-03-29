كلية الآداب جامعة القاهرة تعلن عن برنامج تعليمى جديد

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن البرامج الجديدة المتاحة خلال الفصل الدراسى الثانى.

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ،إن هناك برنامجا جديدا تم طرحه لأول مرة بالكلية خلال الفصل الدراسي الثاني وهو "برنامج الترجمة التخصصية من اللغة العبرية وإليها" ، حيث انه معلن للقبول ويتم تدريسه حاليا للطلاب خلال هذا الفصل .

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن 13 كلية من كليات الجامعة انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 وهي : التخطيط الإقليمي والعمراني، التربية للطفولة المبكرة، الآداب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، طب الأسنان، الهندسة، الآثار، الإعلام، الطب البشري، التربية النوعية، المعهد القومي للأورام، معهد التمريض.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن باقي الكليات ستنتهي تباعًا من الامتحانات، بحد أقصى بداية شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الجمع بين نظامي الامتحانات الحضوري والإلكتروني أدى لتقليل الكثافات، حيث أجريت وفقا لنظام الامتحانات الموضوعية التي تقيس القدرات المختلفة للطلاب وتجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات.





وأوضح الدكتور الخشت، أن بعض الكليات أعلنت بالفعل نتائج الامتحانات بعد الإنتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان؛ كما أعلنت بعض الكليات النتائج جزئيًا وتستكمل إعلانها خلال الأيام القادمة، على أن تعلن باقي نتائج الكليات تباعًا.