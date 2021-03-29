فى دقيقة واحدة تخلصى من بقع التعرق على ملابسك

-ملح





افركى القماش برفق. بعد هذا "التقشير" و ضعي الملابس داخل الغسالة ، واختاري دورة الغسيل اللازمة.

- الخل

- عصير ليمون

- سائل غسيل الصحون

حيل سريعة يمكن أن تساعدك فى التخلص من بقع التعرق التى تكون سببًا للعديد من المشاكل خصوصا مع تركها للأثار على ملابسنا، ولكن لا تتسرعى في التخلص من ملابسك أو أخذها للتنظيف الجاف المكلف.ونقدم إليك وفقا لموقع برايت سايد 4 حيل ستساعدك على إزالة بقع التعرق من ملابسك فى دقيقة واحدة، لكن قبل تطبيق أي من هذه الطرق على ملابسك ، يجب اختبرها أولًا على قطعة صغيرة من القماش المعين.تساعد هذه الطريقة على إزالة البقع القديمة الموجودة في القماش. إنه آمن لكل من الملابس البيضاء والملونة وخذى القليل من الملح وبلل جزء القماش الملطخ ونثر الملح عليه. اتركه هناك لمدة 8-12 ساعة أو بين عشية وضحاها. ثم بللها مرة أخرى وأضف المزيد من الملح.بلل البقعة بالخل واتركيها طوال الليل. في الصباح اغسلى الملابس كالمعتاد. يمكن أن توفر هذه الطريقة الملابس الملونة وكذلك الصوف والأقمشة الطبيعية الأخرى.ومع ذلك ، من الأفضل تجنب وضع الخل على الملابس البيضاء لأنه قد يتحول إلى اللون الأصفر.بمساعدة عصير الليمون ، يمكنك إزالة بقع التعرق يمكنك فقط وضع بضع قطرات من العصير على البقعة مباشرةً و اتركيه لمدة 5-10 دقائق ، ثم اغسلى الملابس يدويًا في ماء دافئ قليلًا.ضعي القليل من سائل غسيل الصحون على البقعة وافركيها قليلًا واتركيها لمدة 30 دقيقة. ثم اشطفى الملابس.