قاطرات هيئة موانئ البحر الأحمر تشارك في تنظيم عبور السفن العالقة بقناة السويس

تشارك قاطرات الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر، في تنظيم عملية عبور السفن العالقة بالمجري الملاحي لقناة السويس.





نجحت محاولة تعويم السفينة البنمية الجانحة، وأبحرت نحو منطقة الانتظار بالبحيرات المرة.





كانت هيئة موانيء البحر الاحمر، اشارت الي التعاون والتنسيق الدائم والمستمر مع هيئة قناة السويس.





ودفعت هيئة المواني القاطرتين " تحيا مصر 1 " و " تحيا مصر 2 " التابعتين للهيئة العامة لموانى البحر الاحمر، للمشاركة فى محاولات تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بقناة السويس Ever Given.





تقوم القاطرتين فى دفع مقدم السفينة ناحية الشمال، كما تقوم القاطرة " تحيا مصر 4 " بتموين وتقديم الخدمات اللازمة للقاطرتين اثناء عملية محاولات تعويم السفينة بمجرى قناة السويس .



