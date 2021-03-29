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محافظات

قاطرات هيئة موانئ البحر الأحمر تشارك في تنظيم عبور السفن العالقة بقناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:34 م
قاطرات هيئة موانئ
قاطرات هيئة موانئ البحر الاحمر
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انجي هيبة
تشارك قاطرات الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر، في تنظيم عملية عبور السفن العالقة بالمجري الملاحي لقناة السويس.

نجحت محاولة تعويم السفينة البنمية الجانحة، وأبحرت نحو منطقة الانتظار  بالبحيرات المرة.

كانت هيئة موانيء البحر الاحمر، اشارت الي  التعاون والتنسيق الدائم والمستمر مع هيئة قناة السويس.

ودفعت هيئة المواني القاطرتين " تحيا مصر 1 " و " تحيا مصر 2 " التابعتين للهيئة العامة لموانى البحر الاحمر، للمشاركة  فى محاولات تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بقناة السويس Ever Given.

تقوم القاطرتين فى دفع مقدم السفينة ناحية الشمال، كما تقوم القاطرة " تحيا مصر 4 " بتموين وتقديم الخدمات اللازمة للقاطرتين اثناء عملية محاولات تعويم السفينة بمجرى قناة السويس .

و القاطرتين " تحيا مصر 1 " و " تحيا مصر 2 " بقوة شد 70 طن ، طول 36 متر ، عرض 13 متر ، غاطس 6 متر و سرعة 12 عقدة تم بناءهم بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن وتم توريدهم للهيئة خلال العامين 2019 و 2020 .
قاطرات هيئة موانئ البحر الأحمر تشارك في تنظيم عبور السفن العالقة بقناة السويس
قاطرات هيئة موانئ البحر الأحمر تشارك في تنظيم عبور السفن العالقة بقناة السويس
قاطرات هيئة موانئ البحر الأحمر تشارك في تنظيم عبور السفن العالقة بقناة السويس
قاطرات هيئة موانئ البحر الأحمر تشارك في تنظيم عبور السفن العالقة بقناة السويس
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