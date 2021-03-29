بعد معاناتها من كورونا ووفاتها .. معلومات لا تعرفها عن عبير الخضر





ونرصد أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة عبير الخضر.





اختلفت الاراء حول تاريخ ميلادها خاصة انه غير مسجل فى ويكيبيديا ولكن اكد بعض المقربين منها أنها رحلت وهى فى العقد الرابع من عمرها.





الفنانة عبير الخضر ممثلة كويتية من اصل عراقي





تزوجت من رجل اعمال كويتي وحصلت على الجنسية.

اول عمل لها في مسلسل ( الامبراطورة).

شاركت في العديد من الاعمال بادوار ثانوية صغيرة.





خضعت عبير الخضر الى عملية تجميل فى وجهها





عانت عبير الخضر من فيروس كورونا حيث دخلت مستشفى بدرية الاحمد ولكنها لم تستمر طويلا حتى توفيت.

توفيت الفنانة الكويتية عبير الخضر متاثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد حيث عانت كثيرا بسبب مرضها الى أن دخلت المستشفى ولكنها رحلت عصر اليوم حسبما أعلنت الاعلامية مى العيدان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.