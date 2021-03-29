سامح شكري يوضح الهدف من اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق ..فيديو

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنني أعتز بتواجدي في العراق وأتقدم إلى الحكومة العراقية بالشكر علي هذه الاستضافة وعلى تعازي دولة العراق فيما حدث في مصر نتيجة حادث قطار سوهاج.





وأضاف سامح شكري خلال مؤتمر صحفي، أن اجتماع وزراء خارجية العراق ومصر جاء بهدف التحضير لعقد لقمة الثالثة المرتقبة لآلية التعاون بين الدول الثلاثة مؤكدا أن القمة سيتم عقدها في بغداد.



