ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سامح شكري يوضح الهدف من اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق ..فيديو

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:01 م
وزير خارجية مصر
وزير خارجية مصر
Advertisements
إبراهيم القادري
قال سامح شكري وزير الخارجية، إنني أعتز بتواجدي في العراق وأتقدم إلى الحكومة العراقية بالشكر علي هذه الاستضافة وعلى تعازي دولة العراق فيما حدث في مصر نتيجة حادث قطار سوهاج. 

وأضاف سامح شكري  خلال مؤتمر صحفي، أن اجتماع وزراء خارجية العراق ومصر جاء بهدف التحضير لعقد لقمة الثالثة المرتقبة لآلية التعاون بين الدول الثلاثة مؤكدا أن القمة سيتم عقدها في بغداد.

وأوضح شكري،  أننا نبحث التعاون بين الدول الثلاثة من أجل تحقيق رفاهية الشعوب وهذا سيتم من خلال تعاون الدول في مجالات الطاقة والكهرباء والصحة والزراعة والصناعة والتعاون الغذائي والدوائي مؤكدا أننا متوافقون في الرؤي بشأن قضايا المنطقة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اجتماع ثلاثي مصري - أردني - عراقي على مستوى وزراء الخارجية.. غدا

لبحث تطورات مسار التعاون.. اجتماع ثُلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق

مصر والأردن والعراق يؤكدون أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات فى المنطقة

رئيس الوزراء يلتقي وزير خارجية العراق.. مدبولي: تكليفات من الرئيس السيسي بتعزيز العلاقات مع بغداد

وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يتفقون على توفير بيئة مواتية لإنهاء جمود مفاوضات السلام

رئيس وزراء الأردن : الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من أمننا

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي: ضخ استثمارات بإجمالي 12 تريليون ريال في الاقتصاد

دراسة جديدة تكشف تغير نظرة العالم للحشيش و فوائده

بعد توجيهات الرئيس | خبراء بحريون يضعون روشتة من 10 مطالب لتطوير موانئ مصر

بيان جديد لـ الصحة العالمية حول تسرب كورونا من مختبر ووهان الصيني

بدأ في المشي .. تطورات الحالة الصحية لشقيق حسين الجسمي

بيان اليمن بشأن سد النهضة: الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن تستعد لطرح تايجو الجديدة كليًا

رينو تكشف عن إصدارها الجديد "كانجو" موديل 2021

بعد طرحها في مصر .. مواصفات وأسعار أودي Q2 موديل 2021 .. صور