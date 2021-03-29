هداف سيراميكا كليوباترا .. أحمد ياسر ريان يسجل أول مشاركة رسمية مع منتخب مصر

أجرى حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول تغييرا بالدفع بأحمد ياسر ريان بدلا من محمد شريف وذلك فى الدقيقة 63 من مباراة المنتخب أمام جزر القمر والمقامة الآن باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .



وبهذا التبديل ، يسجل أحمد ريان أول مشاركة رسمية فى تاريخه مع منتخب مصر الأول ، ونجح ريان فى خطف الأنظار إليه فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها مع فريقه سيراميكا كليوباترا بمسابقة الدوري الممتاز .





واكتسح منتخب مصر نظيره جزر القمر بأربعة أهداف دون رد فى الشوط الأول جاء الهدف الأول عن طريق محمد الننى من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 15 وأضاف محمد شريف الهدف الثانى لمصر فى الدقيقة 18 من عمر المباراة ، وسجل محمد صلاح الهدف الثالث والرابع فى الدقيقتين 21 و 25 من عمر المباراة.





وشهد الشوط الأول أداءً جيدا من قبل منتخب مصر ونجح محمد صلاح فى تشكيل خطورة بالغة على مرمى جزر القمر فى ظل القدرات الكبيرة التى يمتلكها والتى نجح من خلالها فى تسجيل هدفين .



ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى : محمد الشناوي .



خط الدفاع : علي جبر - محمود حمدي "الونش"- عمر جابر - عبدالله جمعة .



خط الوسط : عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "افشه" .



خط الهجوم : محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه " محمد شريف .

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسى .