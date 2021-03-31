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اقتصاد

المالية تعلن بدء تسليم أولى سيارات مبادرة إحلال المركبات خلال أيام

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:52 م
تخريد السيارات
تخريد السيارات
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محمد يحيى

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات التابعة لوزارة المالية ، عن بدء تسليم أولي سيارات المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الطاقة الكهربائية بدلا من الوقود التقليدي ، ستكون خلال الأيام القليلة القادمة وتحديدا اعتبارا من الأسبوع القادم .

اكد عوض لصدي البلد ، أنه بمجرد حصول صاحب السيارة القديمة علي بيان التخريد الصادر من إدارة المرور التابع لها سيارته ومن قبلها اكتمال البيانات واستيفاء شروط الاشتراك في المبادرة، يتم التواصل معه مباشرة ومن ثم تسليمه للسيارة الجديدة خلال أيام .

أوضح أن وزارة المالية بدأت منذ أمس الثلاثاء في ارسال رسائل لمن انطبقت عليهم شروط الاشتراك في المبادرة الرئاسية .

وكشف عن وجود مزايا يقدمها صندوق إحلال المركبات السريعة التابعة لوزارة المالية للمشتركين في تلك المبادرة في صورة حافز اخضر بنسبة 10%ولا يجاوز 22الف جنيه للسيارات الملاكي و 25الف جنيه للسيارات الأجرة والتاكسي و 65 الف جنيه للسيارات الميكروباص، يتم دفعها كمقدم شراء السيارة الداخلة في المبادرة 

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