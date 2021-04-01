القلق والإجهاد.. تعرف على أسباب وعلاج قرح الفم

الأسباب الشائعة الإصابة بحرارة الفم:

1- القلق والاجهاد والشدة النفسية.

2- بعض المشروبات و الأطعمة كالقهوة والشوكولا بالإضافة للأطعمة كثيرة التوابل.

3- نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين B12 , B9 , B6 , B2 , B1 , C و Zn , Ca.

4- التبدلات الهرمونية المرافقة للحمل.

5- ضعف في جهاز المناعة في الجسم.

6- التدخين.

7- بعض الأدوية: النيكورانديل، والإيبوبروفين والكوكائين وبعض مضادات الالتهاب.

8- الجروح بسبب التنظيف الخاطئ للأسنان بالفرشاة، او أجهزة تقويم الأسنان.

9- التهاب مزمن في الأمعاء والقرحة المعدية.





العلاج..

1-النظافة : تنظيف الفم والاسنان بالفرشاة والمعجون والمضمضة بالماء الدافيء المملح.

2-الثوم : يمضغ ضرس من الثوم ويؤكل يوميا.

3-السواك : تستخدم جذوره لتنظيف الفم.

4-المريمية : تغلى في الماء ثم يستخدم الماء المغلي كمضمضة للفم حتى الشفاء

5-ورق اللورا : تمضغ اوراقه ويلقى الثفل ويكرر ذلك عدة مرات يوميا حتى الشفاء.

6-التوت الشامي : يتم الغرغرة بعصير التوت الشامي وتؤكل ثمار التوت الاسود.

7-اوراق الزيتون : تمضغ وتبقى في الفم لعدة دقائق ثم تلقى ويكرر ذلك عدة مرات في اليوم ، او ينقع ملعقة كبيرة من اوراق الزيتون في كأس ماء مغلي لمدة ساعة ثم يعمل غرغرة من المنقوع عدة مرات في اليوم.

8-الجزر : ينقع مقدار من شرش الجزر بعد غسله في كأس ماء مغلي لمدة ربع ساعة ثم يستعمل كغرغرة.

9-البابونج : ينقع ملعقة كبيرة من ازهاره في كأس ماء مغلي لمدة ربع ساعة ثم يعمل غرغرة من هذا المنقوع عدة مرات يوميا.

10-الزعتر : يمضغ الزعتر في الفم مع الخل او ينقع ملعقة كبيرة من الزعتر في كأس ماء مغلي لمدة ربع ساعة ثم يستخدم كغرغرة للفم.