القلق والإجهاد.. تعرف على أسباب وعلاج قرح الفم

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس؛ الأسباب التى تصيب بحرارة الفم "قرح الفم" البيضاء وكيفية علاجها بطرق طبيعية.
الأسباب الشائعة الإصابة بحرارة الفم:
1- القلق والاجهاد والشدة النفسية.
2- بعض المشروبات و الأطعمة كالقهوة والشوكولا بالإضافة للأطعمة كثيرة التوابل.
3- نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين B12 , B9 , B6 , B2 , B1 , C و Zn , Ca.
4- التبدلات الهرمونية المرافقة للحمل.
5- ضعف في جهاز المناعة في الجسم.
6- التدخين.
7- بعض الأدوية: النيكورانديل، والإيبوبروفين والكوكائين وبعض مضادات الالتهاب.
8- الجروح بسبب التنظيف الخاطئ للأسنان بالفرشاة، او أجهزة تقويم الأسنان.
9- التهاب مزمن في الأمعاء والقرحة المعدية.
العلاج..
1-النظافة : تنظيف الفم والاسنان بالفرشاة والمعجون والمضمضة بالماء الدافيء المملح.
2-الثوم : يمضغ ضرس من الثوم ويؤكل يوميا.
3-السواك : تستخدم جذوره لتنظيف الفم.
4-المريمية : تغلى في الماء ثم يستخدم الماء المغلي كمضمضة للفم حتى الشفاء
5-ورق اللورا : تمضغ اوراقه ويلقى الثفل ويكرر ذلك عدة مرات يوميا حتى الشفاء.
6-التوت الشامي : يتم الغرغرة بعصير التوت الشامي وتؤكل ثمار التوت الاسود.
7-اوراق الزيتون : تمضغ وتبقى في الفم لعدة دقائق ثم تلقى ويكرر ذلك عدة مرات في اليوم ، او ينقع ملعقة كبيرة من اوراق الزيتون في كأس ماء مغلي لمدة ساعة ثم يعمل غرغرة من المنقوع عدة مرات في اليوم.
8-الجزر : ينقع مقدار من شرش الجزر بعد غسله في كأس ماء مغلي لمدة ربع ساعة ثم يستعمل كغرغرة.
9-البابونج : ينقع ملعقة كبيرة من ازهاره في كأس ماء مغلي لمدة ربع ساعة ثم يعمل غرغرة من هذا المنقوع عدة مرات يوميا.
10-الزعتر : يمضغ الزعتر في الفم مع الخل او ينقع ملعقة كبيرة من الزعتر في كأس ماء مغلي لمدة ربع ساعة ثم يستخدم كغرغرة للفم.
11-السماق : ينقع ملعقة كبيرة من ثمار الشماق في كأس ماء مغلي لمدة ساعتين ثم يستعمل كغرغرة للفم مرات عديدة في اليوم.