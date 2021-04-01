الأهلي يخوض مرانه الأول في السودان اليوم على ملعب «الجوهرة الزرقاء»

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم الخميس، في السودان؛ استعدادا لمواجهة فريق المريخ بعد غد السبت في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن ينطلق مران الفريق في الواحدة ظهر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء الذي يستضيف المباراة، في ضوء التنسيق الذي جرى بين مسئولي الأهلي والمريخ خلال الأيام الماضية.





وتضم بعثة الأهلي ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.





وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.



