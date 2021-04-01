ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس الوزراء : مصر تمكنت من الوقوف على أرض ثابتة في مواجهة كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:52 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن الدولة المصرية تمكنت من  الوقوف على أرض ثابتة فى أزمة جائحة كورونا  وهو ما ظهر بوضوح فى  توجيهات القيادة السياسية وذلك من خلال ذراعين هامين  .  

وأوضح " مدبولى" ، خلال كلمته بافتتاح مدينة الدواء المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ،أن السبب الرئيسى فى ذلك يعود لمحورين  هم هيئة الشراء الموحد والتى هى مسئولة عن عملية شراء الأدوية  والمستلزمات الطبية بأقل سعر ممكن وأفضل جودة  مما  وفر على الدولة المصرية عشرات المليارات فى المناقصات المنفردة ولكن مع منظومة الشراء المركزى الذى قمنا بالاستفادة منها فى إتاحة الدخول فى قطاعات أخرى . 

وأشار إلى  أن هيئة الدواء المصرية تقدم بالإسراع فى دخول المنتجات  ، مراقبة جودة  المنتجات سواء مستحضرات طبية   ،  منتجات  وذلك على 3 محاور  نعمل فيهم بأقصى سرعة لتطوير هذه المنزمة بالكامل  الخاصة بصناعة الدواء وتطوير  المنظومة اللوجيسيتية للقطاع الصحى . 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة الثروة السمكية: تم استهداف 13 ألف طن من الأسماك الخاصة بالمياه المالحة بـ شرق التفريعة

إطلاق الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء تكشف عن اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ في مصر ..فيديو

هيئة الدواء: أى مستحضر لا بد أن يتم تسجيله تحت إشرافنا

الدواء: إطلاق مجموعة من خدمات البلاغات والاستفسارات الإلكترونية للتوعية والتواصل مع المواطنين

الدواء: مواكبة النظم العالمية لفحص وتحليل المستحضرات الصيدلية بمصر

ترشيحاتنا

بتفكر تفتح صيدلية.. اعرف رسوم الترخيص وفقاً للقانون

السعودية.. موعد إعادة افتتاح المحطة الرئيسية للقطار في وسط جدة بعد 3 أشهر

ذئب كرداسة.. استدرج طفلة 9 سنوات بـ حجة اللعب مع ابنة شقيقته واغتصبها أكثر من مرة

قتل أم أحمد شهيدة الجدعنة.. إحالة عاطل مزق سيدة في الوراق إلى محكمة الجنايات

قرار سعودي جديد بشأن مكبرات الصوت داخل المساجد

في غمضة عين.. سرب من النحل يحاصر سائقا داخل سيارته.. تفاصيل وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال