رئيس الوزراء : مصر تمكنت من الوقوف على أرض ثابتة في مواجهة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن الدولة المصرية تمكنت من الوقوف على أرض ثابتة فى أزمة جائحة كورونا وهو ما ظهر بوضوح فى توجيهات القيادة السياسية وذلك من خلال ذراعين هامين .





وأوضح " مدبولى" ، خلال كلمته بافتتاح مدينة الدواء المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ،أن السبب الرئيسى فى ذلك يعود لمحورين هم هيئة الشراء الموحد والتى هى مسئولة عن عملية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية بأقل سعر ممكن وأفضل جودة مما وفر على الدولة المصرية عشرات المليارات فى المناقصات المنفردة ولكن مع منظومة الشراء المركزى الذى قمنا بالاستفادة منها فى إتاحة الدخول فى قطاعات أخرى .





وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تقدم بالإسراع فى دخول المنتجات ، مراقبة جودة المنتجات سواء مستحضرات طبية ، منتجات وذلك على 3 محاور نعمل فيهم بأقصى سرعة لتطوير هذه المنزمة بالكامل الخاصة بصناعة الدواء وتطوير المنظومة اللوجيسيتية للقطاع الصحى .



