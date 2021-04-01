حملة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع بنها .. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز مدينة بنها حملة لرفع الاشغالات من الشوارع وذلك فى اطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال علي عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها ان الحملة استهدفت رفع الاشغالات وإخلاء الشوارع والميادين والارصفه من الباعه الجائلين وذلك لسهولة الحركة المرورية بالشوارع والطرق العامة.





واشار رئيس المدينة الى استمرار اعمال تكثيف الحملات لرفع الاشغلات والتعديات من قبل المحلات التجارية والباعه الجائلين علي الارصفه وأمام المحلات واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين.





في سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية فى كفر شكر حملة لتحرير الشوارع والطرق من الاشغالات لسهولة الحركة المرورية أسفرت عن غلق 7 محلات تجارية مختلفة النشاط في نطاق الوحدة المحلية بقرية كفر تصفا.





وقال رئيس المركز والمدينة إن حملات المرور على المحلات التجارية مستمرة لمتابعة إجراءات التراخيص ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات مشيرا إلى القيام بحملة تطهير للشوارع والطرق والميادين والمصالح الحكومية والجهات الخدمية شملت تطهير شوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية وأماكن تردد وخدمات أهالينا المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم انتقال عدوى الفيروس حفاظًا على صحة وأرواح المواطنين.





وكان محافظ القليوبية قد اجرى جولة تفقدية لمشروعات الرصف ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بالمدن ، وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات واسترجاع المظهر الحضاري للشوارع.





واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافة ورفع الأتربة من جانبي طريق السلام ومحور الطواريء بمدينة الخانكة، وكلف المحافظ خلال الجولة رئيس المدينة برفع جميع الأتربة والإشغالات من علي جانبي الطريق ومراجعة جميع أعمدة الإنارة وتركيب كشافات لها ودهان الأعمدة بشكل موحد، والعمل علي تسيير الحركة المرورية ومنع الانتظارات الخاطئة.





وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف شارع مزرعة البط ( عمر بن الخطاب) بطول 1,5 كيلو متر بتكلفة 7 مليون جنيه وسيسهم الطريق في حل أزمة مرورية كبيرة كما يعد محورا مروريا لربط شارع ترعة النحاس بالطريق الدائري حيث تم الانتهاء من جميع المرافق بعد اعمال تطوير الشارع الذى كان يعاني من الإهمال وانتشار القمامة والعشوائية خلال الفترة الماضية.





وتفقد المحافظ أعمال رصف الطريق ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة وعدم تعطيل الحركة المرورية وتسيير الطريق، موجها أيضا اللجنة المشكلة لاستلام الطرق باستلام الطريق مطابقا لمعايير الجودة والمواصفات القياسية.