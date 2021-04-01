ZTE تطلق رسميا 3 هواتف متوسطة الفئة.. تعرف على سعر ومواصفات سلسلة S30

كشفت شركة ZTE الصينية، النقاب رسميا عن ثلاثة إصدارات جديدة من هواتفها متوسطة المدى والمزودة بتقنية الجيل الخامس 5G، وتضم سلسلة S30 الجديدة هاتف بميزات قوية ZTE S30 Pro، وهاتفي S30 وS30 SE، حيث تشترك الهواتف الثلاثة في جودة العرض والتصوير والشحن السريع، إلا أن بعضها يمتلك إمكانيات أفضل في بعض المواصفات دون غيرها.





سعر ومواصفات هاتف ZTE S30 Pro





فحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، يستمد هاتف ZTE S30 Pro الرائد ضمن سلسلة S30، قوته بواسطة معالج من غنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 768G، والذي يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، كما ينطلق الهاتف بواجهة المستخدم MyOS 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.





ويمتاز هاتف S30 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، مع معدل تحديث عال يبلغ 144 هرتزا في الثانية، كما يتميز بمعدل لمس يبلغ 360 هرتز، تدعم تقنية HDR10 +، كما تتميز الشاشة بدقة 1080 بيكسل مع تغطية لونية بنسبة 100% من DCI-P3، كما تحتوي على قارئ بصمات أصابع مدمج أسفلها.





ويحتوي هاتف ZTE S30 Pro، على بطارية بقوة 4200 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55 وات،





وجاء هاتف ZTE S30 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثاتية، مع كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعرين آخرين بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 44 ميجابيكسل.





ويتوفر هاتف ZTE S30 Pro، للبيع في الصين اعتبارا من 3 أبريل الجاري، مقابل سعر 460 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و 200 جنيه مصري).





سعر ومواصفات هاتف ZTE S30





يأتي الإصدار العادي ضمن سلسلة هواتف ZTE، باسم ZTE S30، وهو يتميز بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 1080 بيكسل+، تدعم الشاشة معدل تحديث متكيف من 90 إلى 144 هرتزا في الثانية، مع معدل لمس يبلغ 240 هرتزا في الثانية، يمكن تشغيل لعبة "فورتنايت" عند معدل 90 إطارًا في الثانية.





ويعمل هاتف ZTE S30، بواسطة معالج من نوع Dimensity 720، يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، إلى جانب نموذح آخر بذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.





وينطلق هاتف ZTE S30، ببطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية مميزة، تأتي بدقة 64 و8 و 2 و2 ميجابيكسل على التوالي، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، وسيتوفر الهاتف في 3 من أبريل مقابل سعر 335 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و 200 جنيه مصري).





سعر ومواصفات هاتف ZTE S30 SE





أطلقت ZTE إصدارا آخر من الهواتف الدعمة لتقنية الـ 5G، حيث يعمل هاتف ZTE S30 SE، بمعالج من نوع Dimensity 700، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.





ويمتاز هاتف ZTE S30 SE، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.67 بوصة، ودقة عرض 1080 بيكسل+، إلى جانب قارئ بصمات الأصابع على جانب الهاتف، ويأتي بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 48 و 5 و 2 ميجابيكسل على التوالي، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.





ويحتوي هاتف ZTE S30 SE، على بطارية بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويتوفر الهاتف للبيع بدءا من 3 أبريل في السوق الصيني بسعر 260 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري).