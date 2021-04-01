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مدبولى: الانتهاء من أول مصنع للبلازما فى العاصمة الإدارية بنهاية 2022

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:57 ص
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، إن  تكلفة مجموعة مخازن استراتيجية لتوزيع جميع الأدوية لجميع المحافظات تصل لـ 4 مليارات جنيه ، وننشئ 6 مخازن استراتيجية قدرتها 190 ألف باليت ، لافتا إلى أن هناك مخزنا استراتيجيا فى القاهرة الكبرى ليكون لدينا قدرة فى الوصول إلى كل ربوع الجمهورية .

وأضاف " مدبولى " ، أن مشروع مشتقات البلازما مهم جدًا ، و دولا قليلة على مستوى العالم التى تمتلك مثل هذا المشروع لتأمين البنية الأساسية من الأدوية .

وأشار إلى أن تأمين هذا العلاج شديد التعقيم واستغلالها كناحية تخص الأمن القومى ، ومشتقات البلازما تساهم فى العديد من الأمراض الفشل الكلوى وامراض المناعة والأورام والرعاية الحرجة وسرطان الدم ، وكلها أدوية نقوم بأستيردها .

وتابع أن دخول مصر هذا المجال المهم جدا ياتى لتأمن الادوية ، لانه من المهم ان تكون لدينا هذه الصناعة لعلاج الامراض شديدة التعقيد .

وأكد أن هناك توجيه من الرئيس السيسى بأن ننهى فى نهاية 2022 اول مصنع متكامل لهذا الموضوع ، وتم اختيار العاصمة الادارية لانشاء هذا المصنع  وفى نفس الوقت 40 مركزا تجميع البلازما على مستوى الجنهورية جاهزة ، مشيرا إلى أن هناك خطة اخرى بعد 22 مركزا لنزيد من هذه المراكز ، مشيرا الى أن مجلس النواب وافق على تشريع هذه المشروعات الكبير وانتهينا من تأسيس الشركة الخاصة بادارة هذا المشروع المهم الذى نأمل ان يكون نقله كبيرة لمصر . 
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