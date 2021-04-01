مدبولى: الانتهاء من أول مصنع للبلازما فى العاصمة الإدارية بنهاية 2022





وأضاف " مدبولى " ، أن مشروع مشتقات البلازما مهم جدًا ، و دولا قليلة على مستوى العالم التى تمتلك مثل هذا المشروع لتأمين البنية الأساسية من الأدوية .





وأشار إلى أن تأمين هذا العلاج شديد التعقيم واستغلالها كناحية تخص الأمن القومى ، ومشتقات البلازما تساهم فى العديد من الأمراض الفشل الكلوى وامراض المناعة والأورام والرعاية الحرجة وسرطان الدم ، وكلها أدوية نقوم بأستيردها .





وتابع أن دخول مصر هذا المجال المهم جدا ياتى لتأمن الادوية ، لانه من المهم ان تكون لدينا هذه الصناعة لعلاج الامراض شديدة التعقيد .





وأكد أن هناك توجيه من الرئيس السيسى بأن ننهى فى نهاية 2022 اول مصنع متكامل لهذا الموضوع ، وتم اختيار العاصمة الادارية لانشاء هذا المصنع وفى نفس الوقت 40 مركزا تجميع البلازما على مستوى الجنهورية جاهزة ، مشيرا إلى أن هناك خطة اخرى بعد 22 مركزا لنزيد من هذه المراكز ، مشيرا الى أن مجلس النواب وافق على تشريع هذه المشروعات الكبير وانتهينا من تأسيس الشركة الخاصة بادارة هذا المشروع المهم الذى نأمل ان يكون نقله كبيرة لمصر .

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، إن تكلفة مجموعة مخازن استراتيجية لتوزيع جميع الأدوية لجميع المحافظات تصل لـ 4 مليارات جنيه ، وننشئ 6 مخازن استراتيجية قدرتها 190 ألف باليت ، لافتا إلى أن هناك مخزنا استراتيجيا فى القاهرة الكبرى ليكون لدينا قدرة فى الوصول إلى كل ربوع الجمهورية .