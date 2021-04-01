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مجلس الوزراء : مدينة الدواء المصرية صرح عالمي عملاق يحقق نقلة نوعية..فيديو

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن مدينة الدواء المصرية صرح عالمي عملاق يأتي في إطار رؤية متكاملة للدولة المصرية لتحقيق نقلة نوعية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية التى بدأها الرئيس منذ 4 سنوات.

وأضاف مدبولي خلال فعاليات افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، أن مشروع التأمين الصحى الشامل تهدف الدولة من خلاله تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن افتتاح اليوم يأتى فى إطار استكمال تطوير منظومة الدواء المصرية.

 وتابع : الدولة المصرية خلال فترة كورونا أخذت كافة تدابيرها الاحترازية عندما منعت تصدير الخامات الإستراتيجية، موضحا أن مصر تعد من أقل أعداد الإصابات بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم، وفقا للتقرير الخاص بجامعة جون هوبتنس.

وأوضح أن مصر تعاملت مع الجائحة بدون أى إتخاذ إجراءات مسبقة، لافتا إلى أنه فى إطار ذلك تم عمل رؤية وهي تأمين المخزون الاستراتيجي من الادوية.
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