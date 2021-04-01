رئيس الوزراء: هدف الدولة الاكتفاء الذاتي من أدوية السرطان

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة كانت تقوم على استيراد أدوية السرطان من الخارج، ولكن هدف الدولة اليوم الاكتفاء الذاتي من تلك الأدوية، منوها إلى أن البنية الأساسية للخدمات الصحية التى توجد بالدولة تتمثل في 125 مصنع ادوية إضافة إلى 40 مصنع مازالوا تحت الإنشاء.





وأضاف "رئيس الوزراء"، خلال مؤتمر افتتتاح الرئيس السيسى مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، أنه يوجد بالدولة من 700 خط انتاج يقوموا بتقديم المنظومة الصحية الكاملة، ولكن التطور الذى تم نتيجة باهتمام الدولة لهذا القطاع فنتحدث عن مستحضرات الأورام ومثبتات المناعة، فكان يوجد له خط إنتاج واحد بالدولة ولكن اليوم سوف يكون خط آخر سوف ينتهي خلال أشهر قليلة قادمة، وذلك لمضاعفة الإنتاج.





وأشار، إلى أن اليوم سوف نضيف المدينة الطبية التى قد تكون مبنية على اعلي مستوي، ولن تكن تلك المدينة مركز دواء جيد للدولة لمصر ولكنه يكون مركزا عالميا بكل المقاييس.





وتابع، سوف نستهدف من هذا المركز العالمي عملية الاكتفاء الذاتي ولكن ايضا سوف يكون لدينا قدرة مصرية على تصدير منتجات الدولة، خلال المرحلة القادمة، وفي مجال اخر وهو تطوير المنظومة اللوجيسيتية من خلال تنفيذ المخازن الاستراتيجية.



