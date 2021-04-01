رئيس الوزراء يكشف مفاجأة عن مبادرة قوائم الانتظار

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة كانت تستورد ادوية السرطان من الخارج، لكن الهدف اليوم الاكتفاء الذاتي من تلك الادوية، منوها إلى أن البنية الاساسية للخدمات الصحية التى توجد بالدولة تتمثل في 125 مصنع ادوية إضافة إلى 40 مصنعا مازالوا تحت الانشاء.





وأضاف "رئيس الوزراء"، خلال مؤتمر افتتاح الرئيس السيسى مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، أن يوجد بالدولة من 700 خط انتاج لتقديم المنظومة الصحية الكاملة، لكن التطور الذى تم نتيجة باهتمام الدولة لهذا القطاع فنتحدث عن مستحضرات الأورام ومثبتات المناعة، فكان له خط انتاج واحد بالدولة لكن اليوم سوف يكون خط اخر سوف ينتهي خلال أشهر قليلة قادمة، وذلك لمضاعفة الإنتاج.