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توك شو

مدبولي: نتجه لتوطين صناعة الأنسولين في مصر.. فيديو

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:18 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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آيات احمد
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر تتجه لتوطين صناعة الأنسولين، حتى لا نكون في حاجة لاستيراده من الخارج، ولا نواجه مشكلة في أدوية مرضى السكر.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، إلى أن مدينة الدواء المصرية ستكون مركزا عالميا، ونستهدف منه تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتصدير للخارج، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء مخازن استراتيجية تتولى مسئولية توزيع الأدوية على ربوع الجمهورية بأسرع وقت.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه سيتم إنشاء 6 مخازن استراتيجية قدرتها 190 ألف "بالتة".
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