الصحة العالمية: نستهدف توزيع ملياري جرعة من لقاح كورونا بنهاية 2021

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية تستهدف توزيع ملياري جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد على جميع دول العالم بنهاية 2021.









وأكد المنظري أن المنظمة تتعاون مع جميع المنظمات والهيئات لضمان التوزيع الأمن للقاح فيروس كورونا وتوفير الكميات المطلوبة.









جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس حول تطورات جائحة كورونا، ومستجدات وصول لقاحات "كوفيد-19" وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.









وأضاف أن هناك الكثير من التحديات الخاصة بإنتاج وتوزيع اللقاح في جميع دول العالم، ونستهدف فتح خطوط إنتاج إضافية للقاح فيروس كورونا في عدد من الدول.