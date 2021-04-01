برلماني: مدينة الدواء ستؤمن احتياجات المصريين وتفتح باب أوسع للتصدير

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، أن مدينة الدواء التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من شأنها أن تعمل على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.





جاء ذلك في تصريحات للمحرريين البرلمانيين مؤكدا علي أن هذه المدينة تعد واحدة من أكبر المدن الدوائية فى المنطقة، وتستخدم أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية، وتعتمد علي أعمال التنظيف الذاتى الإلكترونى مما يساعد علي استمرار الانتاج في المصانع .





ولفت عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ إلى أن المدينة أيضا من شأنها الارتقاء بمنظومة التصنيع الجيد، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية خاصة أنها تضم مركزا إقليميا لتصنيع الدواء بالتعاون مع شركات أجنبية، تمهيدًا للتصدير إلى الدول الأفريقية، كما أنها تهتم بالدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى.





واختتم حديثه بالتأكيد على أن مدينة الدواء تهدف لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصرى، مما يترتب عليها ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.