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مرأة

تحضيرات رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس في المنزل

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:06 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تحاول كل ربة منزل أن تقدم طعاما صحيا لأسرتها ولذلك نقدم لكي طريقة عمل الفول المدمس في المنزل بأسرار المطاعم، ويرجع السر في ذلك إلى طريقة طهي الفول نفسها والقدور المستخدمة ولكن هناك سر لا يقوله الكثيرون من أصحاب المطاعم وهو وضع القليل من حبوب القمح ” الغلة أو البليلة” في الفول بمقدار بسيط لا يتعدى نصف كوب لكل كيلو جرام من حبات الفول حتى يمكننا الحصول على قوام رائع ورائحة لا تقاوم ونكهة لا مثيل لها.


المكونات الفول المدمس 
كيلو فول
 ملعقة عدس أصفر
جزرة
2حبة طماطم
بصلة متوسطة
ربع فنجان خل أبيض
 ماء

طريقة الطهي الفول المدمس 
يمكنك تحضير الفول المدمس في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للتمتع به أثناء السحور في رمضان .
طريقة تحضير الفول المدمس :
نحضر الفول والعدس ونغسلهم جيدا ونقطع الخضراوات ونضعهم على الفول والعدس، ونضعهم جميعهم في وعاء على النار أو في قدرة الفول الخاصة به .
ثم نغطى الفول والخضراوات بالماء ونتركهم على نار عالية حتى الغليان الجيد ثم يقلب الفول ويغطى ويترك ينضج على نار هادئة ونضيف ماء من وقت لآخر.
مع مراعاة عدم التقليب كثيرا لأنه يسبب اسمرار الفول، وبعد النضج يترك ليبرد 
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