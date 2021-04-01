كما انفرد صدى البلد.. بدء الدعاية لبرنامج المقالب خمس نجوم على MBC





بدات قناة mbc مصر الحملة الدعائية لبرنامج خمس نجوم والذي ينتمي الي نوعية برامج المقالب ، ويعرض خلال شهر رمضان القادم، ويقدمه خمس فنانين يخوضون تجربة تقديم برامج لاول مرة وهم غادة عادل وكريم فهمي ونور اللبنانية ومصطفي قمر ومحمد الشرنوبي.

وكان صدي البلد قد انفرد بتفاصيل البرنامج كاملأ قبل ساعات ، ومن المقرر ان لا يشارك الخمسة فنانين في خداع الضيوف دفعة واحدة بل تعتمد فكرة الحلقات علي وجود فنان او اثنين علي الاكثر داخل الحلقة.





فكرة البرنامج تعتمد على التصوير الخارجى فى بعض الأوقات حيث يتم إيهام الضيوف بالرغبة فى استضافتهم فى أحد البرامج ليبدأ بعدها في تنفيذ المقلب.

وتسعى قناه mbc القناة الفضائية على الحصول على عدد حلقات تكفى لشهر رمضان كاملًا وتمتد إلى إجازة عيد الفطر المبارك، وحتى الآن تم تصوير 26 حلقة من البرنامج.

وهناك عدد كبير من الفنانين حلوا ضيوفا على البرنامج، ومنهم هيفاء وهبى التى كانت الضحية الأولى، أما الضحية الثانية فهو حمو بيكا ، كما انتهت الفنانة داليا البحيرى من تصوير حلقة في البرنامج.