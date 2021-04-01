الاستخبارات الروسية: الاتحاد الأوروبي يحاول تشويه سمعة لقاح سبوتنيك v

اعلن المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بأن هناك محاولات قام بها مسؤولون أوروبيون لتشويه سمعة لقاح روسي لـ كوفيد 19 يشير إلى أن بروكسل لم تجد حججًا موضوعية.





ولفت المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية لروسيا الانتباه إلى حقيقة أن بيان جهاز المخابرات الخارجية لروسيا بتاريخ 30 مارس من هذا العام بشأن نهج الاتحاد الأوروبي لتطعيم السكان لم يمر دون أن يلاحظه أحد في بروكسل' ، وفقا لبيان صدر عنه اليوم.





وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة سبوتنيك، إن الاتحاد يرفض ادعاء الاستخبارات الروسية بأن الكتلة تسعى لتقويض الثقة في لقاح كوفيد 19 الروسي.





وأضاف المكتب الصحفي للاستخبارات الروسية "نحن نعتبر رد الفعل هذا من الاتحاد الأوروبي دليلًا على أننا تطرقنا إلى موضوع مؤلم للاتحاد الأوروبي، ولم تجد بروكسل حججًا موضوعية، ولكنها أشارت فقط في بياننا إلى أنه لا توجد' إشارات إلى أي مصادر من شأنها يؤكدون هذه الاتهامات"