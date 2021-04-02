انطلاق المسابقة الأولى لمواهب الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس









انطلقت أمس ،المسابقة الأولى للمواهب عبر الإنترنت للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين.





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وتستمر المسابقة في الفترة من ١ وحتى ٨ أبريل المقبل، وتشمل المسابقة مشاركة الطلاب بأعمالهم الفنية الأصلية بما في ذلك اللوحات والرسومات والتصوير الفوتوغرافي وعروض العزف على آلة موسيقية أو الغناء.





وتتكون لجنة التحكيم من أساتذة متخصصين من كلية التربية النوعية تحت إشراف الدكتورة اماني حنفي مدير إدارة الوافدين بالكلية.





وحول جوائز المسابقة سيحصل المركز الأول والثاني على جوائز الإبداع، كما يحصل جميع المشاركون في المسابقة على شهادة معتمدة.

ويمكن للطلاب الوافدين التسجيل عبر الرابط الآتي للمشاركة في المسابقة

كما يمكن الانضمام ومتابعة الصفحة الرسمية للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس من خلال الرابط الآتي: