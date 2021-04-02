لمحبي الـ SUV .. تعرف على مواصفات كاديلاك XT6 موديل 2021

حققت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام شعبية كبيرة وسط صالات العرض لمختلف العلامات التجارية، سواء كانت تتمتع بهيكل خارجي كبير أو متوسط الحجم، و من بين الاصدارت المشاركة في قائمة الـ SUV، هي النسخة كاديلاك XT6 موديل 2021.

تحتوي السيارة على مصابيح أمامية و خلفية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع شبكة أمامية متعددة المقاطع تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، كما دعمت بمرايات جانبية كهربائية ذات شفرات انارة، و عجلات رياضية كبيرة تتوسطها جنوط معدنية باللون الفضي تتمون من 6 اضلاع مزدوجة.

تتوسط قمرة القيادة داخل المركبة، شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، تدعم التطبيقات الحديثة مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، عبر تقنية اتصالات المدى القريب Near Field Communication.

كما يتوفر داخل السيارة مقود حركة متعدد المهام، و شاشة عدادات مغلفة بالجلد، و رز تفعيل و ايقاف المحرك، و تكييف هواء أوتوماتيكي، مع تطعيمات بلمسات فضية اللون تزين قمرة القيادة من الداخل.

و تستمد كاديلاك XT6 موديل 2021 قوتها من محرك V6 سعة 3600 سي سي لطرازات Premium Luxury وSport، بينما تحتوي النسخة XT6 على محرك سعة 2000 سي سي متصل بشاحن توربيني، معتدة على منظومة الدفع الكلي للعجلات، مع خاصية التحكم الرياضيSport Control AWD وقابض ثنائي.

تتوفر داخل السيارة العديد من مواصفات الأمن و السلامة و منها، خاصية تفادي تصادم المشاة من الناحية الأمامية Front Pedestrian Braking، و برنامج التحذير عند مغادرة المسار Lane Departure Warning، و خاصية الرؤية الليلة، إلى جانب مستشعرات ركن أمامية و خلفية، و كاميرا لمتابعة الطريق، و منظومة متطورة من انظمة المكابح، و وسائل الأمن و السلامة مثل الوسائد الهوائية و الستائر الجانبية.