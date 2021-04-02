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فن

تأجيل طرح فيلم توم هولاند الجديد Uncharted أسبوع

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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تأجل موعد طرح فيلم الممثل الشاب توم هولاند، الجديد Uncharted، لمدة أسبوع ليكون متاحا في دور العرض 18 فبرير 2022، بدلا من 11 من نفس الشهر، بقرار من شركة سوني المنتجة ضمن سلسلة طويلة من التأجيلات.

الفيلم المقتبس من سلسلة ألعاب فيديو شهيرة تحمل نفس الاسم، تأجل مجددا لمدة أسبوع، بعد انتظار لفترة طويلة من محبي الممثل الأمريكي الشاب، الذي اشتهر بتقديم دور سبايدر مان في نسخ أفلام الأفينجرز.

يتبع الفيلم مغامرات الباحث الشاب ناثان دريك، الذي يبحث عن الكنوز والقطع الأثرية الأسطورية حول العالم، ويشارك في بطولته إلى جانب هولاند كل من مارك والبيرج، بريان كرانستون، صوفيا تايلور علي، ويخرجه الأمريكي روبن فليشر.

كان مقررا طرح الفيلم في مارس الماضي، ثم تأجل إلى أكتوبر 2021، حتى استقرت شركة سوني إلى تأجيله للعام القادم، بعدما حال وباء كورونا دون التمسك بمواعيد عرضه، بحسب موقع فاريتي الأمريكي.

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