الزمالك يعلن موقفه النهائي من خوض مباراته في كرة السلة أمام سبورتينج اليوم .. تفاصيل

أعلن ابراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية لـ نادي الزمالك عن عدم خوض فريق كرة السلة لمباراته اليوم أمام سبورتنج في بطولة الدوري مشددا أن النادي ينتظر الرد على التظلم بشأن نتيجة مباراة الفريق أمام الأهلي.





وأكد إبراهيم عبدالله في تصريحات عبر قناة " ام بي سي مصر " ان الزمالك ناد كبير ولن يوافق على الظلم مشددا ان النادي يطالب رسميا بـ إعادة مباراته أمام الأهلي.





وأضاف ان الزمالك ليس نادي ضعيف حتى يوافق على الظلم الواقع مشددا ان الزمالك ينتظر رد اتحاد السلة على التظلم الذي تقدم به النادي.





وتابع ان الزمالك يتعرض لهجمات مدبرة من بعض المنتمين للنادي بهدف عرقله عمل اللجنة المؤقتة الحالية مشددا أن اللجنة لن يخوض انتخابات النادي المقبلة وهدفها الوحيد هو تهيئة الأوضاع.





وأكمل أن المجلس الحالي تمكن من توفير 154 مليون جنيه خلال شهر ونصف لسد المديونيات المتراكمة.